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HaberlerGündem3. Sayfaİstanbul trafiği! Son dakika veriler belli oldu! Her akşam kilitleniyor
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İstanbul trafiğine isyan ettiler: 40 km’lik yol 3 saat

İstanbul'un bitmeyen sorunu olan trafik problemi, son günlerdeki yağışlarda ve kısıtlama saatlerine yakın anlarda yine çileden çıkardı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz ise sosyal medya hesabından dün dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yılmaz, "İstanbul’da şu dakika itibariyle 40 km’lik yol, yaklaşık 3 saat. Hızlı alternatifi ise 98 km... Ve tabi ki + 25 lira geçiş ücreti. İSTOÇ-Mahmutbey gişeleri arasındaki hata neyse bu yüzyılda fark edilip düzeltilir umarım" ifadelerini kullandı

İstanbul trafiği! Son dakika veriler belli oldu! Her akşam kilitleniyor
Ünlü trafik: 40 km’lik yol 3 saat
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 ay önce hafta içi saat 21.00 ila 05.00 ve hafta sonu 56 saat süren kısıtlamalar getirildi.

Tedbirler kapsamında kamuda mesai saatlerinde de değişikliğe gidildi. Düzenlemeye göre 2 Aralık'tan itibaren İstanbul'da kamuda mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 şeklinde değişti.

Ancak tüm bu değişiklikler İstanbul'da trafik çilesini azaltmadı. Öyle ki saat 16.00 ila 21.00 arası yoğunluk yüzde 80'lere kadar çıkmaya başladı.

TRAFİK NERELERDE YOĞUNLAŞIYOR?

Özellikle Küçükçekmece'deki Mahmutbey Gişeleri, TEM Otoyolu Seyrantepe kavşağı, FSM Köprüsü ila 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları, D-100 Karayolu her iki istikamet ve Mecidiyeköy çıkışında trafik yoğunluğu etkisini artırmaya başladı.

Son dönemde kuraklığa çare olacak yağışların da eklenmesiyle ortaya çıkan yoğunluk birçok sürücü ile beraber ünlü isimleri de isyan ettirdi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da şu dakika itibariyle 40 km’lik yol, yaklaşık 3 saat. Hızlı alternatifi ise 98 km... Ve tabi ki + 25 lira geçiş ücreti. İstoç-Mahmutbey gişeleri arasındaki hata neyse bu yüzyılda fark edilip düzeltilir umarım" ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN BEYLİKDÜZÜ-BAKIRKÖY 1 SAATTİ"

Yılmaz'ın paylaşımına yapılan yorumlar ise dikkat çekti. Bu yorumlardan birinde, "Eskiden Beylikdüzü Bakırköy 1 saatti. Şimdi Beylikdüzü Avcılar 1 saat oldu pess" ifadesi yer aldı.

Dikkat çeken yorumlardan bazıları ise şöyle:

-Mahmutbey gişeleri İstanbul’un kanayan yarası.

-Kuzey çevreden gelen, Basın Ekspres'ten gelen, İkitelli O.S.B.'den gelen, İSTOÇ, FSM, O3 Otogar istikametinden gelen bütün trafik Mahmutbey Gişeler'de 3.dünya trafiğine dönüşüyor. Bu şehir planlamacılığı değil planlamamacılığıdır

-İstanbul'da yaşamak, bedel ödemek demektir.

-Şehir içinde niye gişe olduğunu anlayamadım ben.

-Zaten şehir içinde gişe olması bile başlıca hata. Say say bitmez o yolun hatalarını

Yılmaz 25 Ocak'ta ise, "Bugün İstanbul’da ne olduğunu bilen biri var mı acaba? Sabah 07.30'dan beri trafik yoğunluğu yüzde 76-80 aralığında" paylaşımı yapmıştı.

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