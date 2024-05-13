Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü yönetmen Roger Corman hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Ünlü yönetmen Roger Corman hayatını kaybetti

        Hollywood'un "B film kralı" olarak tanınan Oscar ödüllü yönetmeni Roger Corman, 98 yaşında hayata veda etti. Jack Nicholson ve Robert De Niro gibi ünlü oyuncular, ilk önemli çıkışlarını Corman ile yaptıkları çalışmalarda yakalamışlardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 11:40 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Usta yönetmen ve yapımcı Roger Corman, yaşamını yitirdi. Corman’ın 9 Mayıs Perşembe günü Santa Monica'daki evinde öldüğü bildirildi.

        Roger Corman'ın ölümünü, kızı Catherine Corman duyurdu.

        Catherine Corman babasının ölümüyle ilgili şunları söyledi: Babam, onu tanıyan herkese karşı cömert, açık yürekli ve nazikti. Nasıl hatırlanmak istediği sorulduğunda, 'Ben bir film yapımcısıydım, o kadar' demişti.

        Yönetmen aynı zamanda Martin Scorsese, James Cameron, Francis Ford Coppola, Jack Nicholson, Bruce Dern ve Robert De Niro gibi Hollywood'daki diğer yönetmen ve oyuncuların kariyerlerinin başlamasına da yardımcı olmuştu.

        Usta yönetmen 2009'da filmlere ve film yapımcılarına verdiği destekten dolayı 'Akademi Onur Ödülü'ne yani ödülüne lâyık görülmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Roger Corman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Komiser yardımcısı eşini ve 2 çocuğunu öldürdü!
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        Zirek Kardeşler ve Alabaylar'a operasyon: Gözaltına alınanlar arasında polisler de var
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        Bir kedi katili için daha hapis cezası!
        Bir kedi katili için daha hapis cezası!
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Hamile kadını öldüren magandanın 'gelenek' pişmanlığı!
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Putin'in 'ekonomist' Savunma Bakanı neden atandı?
        Putin'in 'ekonomist' Savunma Bakanı neden atandı?
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da gösteriler sürüyor!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ardından dram çıktı!
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil