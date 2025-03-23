Ünlüler sandık başında
CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim düzenledi. CHP'liler, bugün tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde, oy kullandı. Parti üyesi olmayanlar için kurulan dayanışma sandıklarında da oy verildi. Ünlü isimler, oylarını kullanırken sandık başında çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı
Giriş: 23.03.2025 - 17:46 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:59
Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat ve oğulları Atlas.
Hatice: Sandıklar dolu, adalet tutkulu. Ben oyumu verdim sen de oy ver.
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Can Bonomo: Kaliteli bir pazar oluyor.
Sertab Erener
Aslı İnandık
Müjde Uzman
Ceylan Ertem: Dayanışmaya gittiniz mi?
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Yasemin Yürük
Selin Şekerci: Hak, hukuk, adalet.
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Seren Serengil
Şebnem Bozoklu: Oyumuzu verdik.
Şahan Gökbakar
Bennu Yıldırımlar
Melek Mosso
Fedon
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