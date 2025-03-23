Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlüler Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhur başkanı adayını belirlemek için sandık başında - Magazin haberleri

        Ünlüler sandık başında

        CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim düzenledi. CHP'liler, bugün tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde, oy kullandı. Parti üyesi olmayanlar için kurulan dayanışma sandıklarında da oy verildi. Ünlü isimler, oylarını kullanırken sandık başında çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 17:46 Güncelleme: 23.03.2025 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlüler sandık başında
        ABONE OL

        Cansel Elçin - Zeynep Tuğçe Bayat ve oğulları Atlas.

        Hatice: Sandıklar dolu, adalet tutkulu. Ben oyumu verdim sen de oy ver.

        REKLAM

        Can Bonomo: Kaliteli bir pazar oluyor.

        Sertab Erener

        Aslı İnandık

        Müjde Uzman

        Ceylan Ertem: Dayanışmaya gittiniz mi?

        REKLAM

        Yasemin Yürük

        Selin Şekerci: Hak, hukuk, adalet.

        Farah Zeynep Abdullah

        Seren Serengil

        Şebnem Bozoklu: Oyumuzu verdik.

        Şahan Gökbakar

        Bennu Yıldırımlar

        Melek Mosso

        Fedon

        ÖNERİLEN VİDEO
        #CHP
        #Ekrem İmamoğlu
        #ünlüler oy kullandı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Macaristan'da ilk 11'ler belli oldu!
        Macaristan'da ilk 11'ler belli oldu!
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        Kızı katili oldu
        Kızı katili oldu
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'piyasada oynaklığa izin verilmeyecek' mesajı
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        "Duyguların yoğun yaşandığı bir yapım"
        "Duyguların yoğun yaşandığı bir yapım"
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Uzayın karanlık okyanusları...