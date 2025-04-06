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        Ünlüler, kampanyaya katıldı

        Ünlüler, "Mahir Polat Serbest Bırakılsın" başlıklı kampanyaya katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 16:48 Güncelleme: 06.04.2025 - 16:49
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklananlar arasında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık durumundaki olumsuzluklar nedeniyle birkaç kez hastaneye sevk edildi.

        Sağlık durumunun cezaevinde olmasına elverişli olmadığını düşünenler, sosyal medyada; “Mahir Polat Serbest Bırakılsın” başlıklı bir kampanya başlattı.

        Bazı ünlüler de o kampanyaya katıldı;

        Ayşegül Aldinç

        Yasemin Yürük

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        Teoman

        Hayal Köseoğlu

        Demet Evgar

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