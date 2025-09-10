Ünlüler yaza veda edemediler
Yaz mevsimi geride kalsa da bazı ünlüler için tatil henüz bitmedi. Onlar, güneşin keyfini çıkarmaya devam ediyor
Giriş: 10.09.2025 - 18:59 Güncelleme: 10.09.2025 - 19:11
Bazı ünlüler, tatil sezonunu bitirmemekte bir hayli ısrarcı davranıyor. Neredeyse eylül ayının ortasına gelinmesine rağmen güneşin ve denizin keyfini yaşamaya devam ediyorlar.
Yasemin Kay Allen
Defne Samyeli
Arzum Kurucalı
REKLAM
Derin Talu
Hazal Çağlar
Ecem Karavus
REKLAM
Elvin Levinler
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ