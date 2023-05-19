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  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
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Ünlülerden 19 Mayıs mesajları

Ataürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 104'üncü yıl dönümü yurt içinde, yurt dışı temsilciliklerimizde ve KKTC'de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Ünlüler de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı paylaşımlarıyla kutladı

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  • Ünlülerden 19 Mayıs mesajları! Türkan Şoray, Cem Yılmaz... - Magazin haberleri

    DEMET AKBAĞ

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
  • Ünlülerden 19 Mayıs mesajları! Türkan Şoray, Cem Yılmaz... - Magazin haberleri

    EROL EVGİN

    Sevgili dostlar; 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mızı Cumhuriyetimizin 100. yılında artan bir coşkuyla kutluyoruz. Bayramımız kutlu olsun.
  • Ünlülerden 19 Mayıs mesajları! Türkan Şoray, Cem Yılmaz... - Magazin haberleri

    HÜLYA KOÇYİĞİT
  • Ünlülerden 19 Mayıs mesajları! Türkan Şoray, Cem Yılmaz... - Magazin haberleri

    CEM YILMAZ

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, her zaman 19 Mayıs'ın ruhuna uygun ruh halinde olmamızı temenni ederim. Mekânın cennet olsun büyük Atatürk...
  • Ünlülerden 19 Mayıs mesajları! Türkan Şoray, Cem Yılmaz... - Magazin haberleri

    TÜRKAN ŞORAY

    19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Ata’mızın ışığında, geleceğimiz size emanet gençler...
  • Ünlülerden 19 Mayıs mesajları! Türkan Şoray, Cem Yılmaz... - Magazin haberleri

    DOĞA RUTKAY

    İlelebet... Mustafa Kemal Atatürk...
  • Ünlülerden 19 Mayıs mesajları! Türkan Şoray, Cem Yılmaz... - Magazin haberleri

    FERHAT GÖÇER

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.
  • Ünlülerden 19 Mayıs mesajları! Türkan Şoray, Cem Yılmaz... - Magazin haberleri

    HÜLYA AVŞAR
  • Ünlülerden 19 Mayıs mesajları! Türkan Şoray, Cem Yılmaz... - Magazin haberleri

    YILMAZ ERDOĞAN

    19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!
  • Ünlülerden 19 Mayıs mesajları! Türkan Şoray, Cem Yılmaz... - Magazin haberleri

    GÜLŞEN BUBİKOĞLU

    Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emaneti, Cumhuriyet vazgeçilmezdir. Daima koruyacağız...

    Fotoğraflar: Instagram

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