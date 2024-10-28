"Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz"
Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılını kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde; "Efendiler! yarın, Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" cümlesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Ünlüler de kutlama çerçevesinde, Atatürk'ün; "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" cümlesini paylaşıyor
Giriş: 28.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:28
1
Hülya Koçyiğit
2
Binnur Kaya: "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
3
Nebahat Çehre
4
Binnur Yıldırımlar
5
Nazan Şoray
6
Öykü Çelik
7
Şükran Ovalı
8
İbrahim Büyükak
9
Tolga Sarıtaş
10
Eda Ece
11
Emre Altuğ
12
Gökçe Akyıldız