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        Haberler Magazin Ünlülerden 28 Ekim'de kutlamalara başladı... "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" - Magazin haberleri

        "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz"

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılını kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde; "Efendiler! yarın, Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" cümlesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Ünlüler de kutlama çerçevesinde, Atatürk'ün; "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" cümlesini paylaşıyor

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        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 11:57 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:28
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        1

        Hülya Koçyiğit

        2

        Binnur Kaya: "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz!" Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

        3

        Nebahat Çehre

        4

        Binnur Yıldırımlar

        5

        Nazan Şoray

        6

        Öykü Çelik

        7

        Şükran Ovalı

        8

        İbrahim Büyükak

        9

        Tolga Sarıtaş

        10

        Eda Ece

        11

        Emre Altuğ

        12

        Gökçe Akyıldız

        13

        Çağla Şıkel

        14

        Çağla Boz

        15

        Mine Tugay

        #28 Ekim
        #Cumhuriyet
        #ünlüler
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