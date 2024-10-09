Ünlülerden sergi ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 13'üncü durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen Frida Kahlo’nun Günlükleri Picasso, Warhol’un Dünyası-Pop Art’in İkonu, Leonardo Da Vinci- Rönesans Dehası, Pablo Picasso Resimden Seramiğe Bir Serüven ve Sebastiao Salgado’nun “Genesis” sergileri her gün binlerce kişiyi ağırladı.

Aşkın Nur Yengi REKLAM Sona eren İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren sanatçılar Aşkın Nur Yengi, Fatma Turgut ve Norm Ender de dünyaca ünlü sergileri ziyaret etti.

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, pop art sanatının önemli temsilcilerinden biri olan Andy Warhol’un Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan “Warhol’un Dünyası-Pop Art’in İkonu” sergisini büyük bir hayranlıkla gezdi. Ölümünden neredeyse 68 yıl sonra ile, ikonik bir figür olarak ışıldayan Frida Kahlo’nun yaşamına bir yolculuk niteliğinde olan “Frida Kahlo’nun Günlükleri” Sergisi, festivalin en fazla ilgi gören sergilerinden biri oldu. Grand Pera’da açılan ve sergileme teknikleriyle de dikkat çeken Frida sergisini ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi de ziyaret etti.

REKLAM Norm Ender Tophane-i Amire’de görülebilen, çağımızın en önemli belgesel fotoğrafçılarından ve aktivistlerinden biri olan Sebastiao Salgado’nun “Genesis” sergisi ise ünlü rapçi Norm Ender’i ağırladı. Sebastião Salgado, daha çok dünyanın az gelişmiş ülkelerindeki zorlu yaşam ve çalışma koşullarını, yoksulluğu, açlığı ve göçleri yansıtan, etkileyici siyah-beyaz kareleriyle tanınıyor.