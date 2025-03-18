Ünlülerin 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde zafer kutlanırken, şehitlerimiz; rahmetle, minnetle anılıyor.

Ünlüler, duygularını paylaşarak, Çanakkale Zaferi'nin ülkemiz için kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Erol Evgin: Sevgili dostlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.

Tan Sağtürk: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehirleri Anma Günü. Şehitlerimizin hatırasına minnet ve saygıyla...

Erdal Beşikçioğlu: Vatan toprağına düşen her bir can, bu milletin özgürlüğe olan inancını ve sarsılmaz iradesini tarihe nakşetti. O ruh, o cesaret, o fedakârlık; milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük nişanesidir.

Çanakkale, bir milletin yeniden doğuşunun, birlik ve beraberliğinin destanıdır. 110 yıl sonra aynı ruhla, aynı minnetle... Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyoruz.

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Ali Sürmeli: 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110'uncu yıl dönümünde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyoruz.

Demet Akalın: 18 Mart Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun.

Özge Ulusoy: 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Çanakkale geçilmez. Çanakkale şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyoruz.

Çağla Şıkel: Tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.

Alişan: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü.

Engin Altan Düzyatan: 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Çanakkale geçilmez! Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Nazan Şoray: 18 Mart Çanakkale Zaferi, Şehit ve Gazileri Anma Günü kutlu olsun. Rahmet ve minnetle...

Hakan Taşıyan: 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.

İbrahim Tatlıses: 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, Şehit ve Gazileri Anma Günü kutlu olsun. Rahmet ve minnetle...

Ümit Erdim: 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.