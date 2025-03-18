Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenler için hazırlıklar tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı Çanakkale Şehitler Abidesi'nin 1957, 1973, 2009 ve 2022 yıllarına ait havadan çekilmiş tarihi fotoğraflarını paylaştı. Türk Yıldızları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale’de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacakken, şehitler için anma töreni düzenlenecek.

TARİHİ YARIMADA'DA TEDBİRLER ALINDI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla araç trafiğiyle ilgili tedbirler alındığını duyurdu.

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Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, programlar nedeniyle, yarın tarihi alan içinde kuzey bölgesinin (Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Conkbayırı, Anzak Koyu, Bigalı Atatürk Evi, Bigalı Kalesi) ziyarete açık olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kilitbahir-Alçıtepe ve Kabatepe-Alçıtepe güzergahlarında ulaşımın kontrollü sağlanacağı, Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek tören programının sona ermesinin ardından tarihi alanın ziyarete açılacağı kaydedildi.

MSB TARİHİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla, Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Çanakkale Şehitler Abidesi'nin 1957, 1973, 2009 ve 2022 yıllarına ait havadan çekilmiş tarihi fotoğraflarını paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir." dizelerine yer verildi.

Harita Genel Müdürlüğünün arşivinden 1957, 1973, 2009 ve 2022 yıllarına ait Çanakkale Şehitler Abidesi'nin havadan çekilmiş fotoğraflarının sunulduğu paylaşımda, "Çanakkale'yi Türk tarihine altın harflerle yazdıran başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yaşadığımız toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.