Ünlülerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Türkan Şoray: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk; "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

Hülya Koçyiğit: Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, yarınlara olan umudumuzun en güzel yansıması... O ışıltıyı her geçen gün parlatmak ise bizlerin en önemli görevi. Canım çocuklar, canım dünya çocukları... Barışın, sevginin ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya sizinle mümkün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun. Bu bayramı dünyadaki tüm çocuklara armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, minnet ve özlemle... Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105'inci yılı kutlu olsun.

Ajda Pekkan: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

Muazzez Ersoy: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

Demet Akbağ: Geleceğe umutla bakan çocuklar ve gençlerin özgürce hayal kurabileceği bir dünya dileğiyle... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

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Kenan Doğulu: Ata’m, senin yolundayız! Sonsuza dek kalbimizde iz bırakan vizyonunla, çocuklarımıza daha aydınlık yarınlar armağan etmeyi diliyorum. Bugün sadece bir bayram değil, bir milletin umudu, bir ülkenin kalbi... Çocuklarımızın gözlerindeki ışıkta senin hayalini görüyoruz. Yarınlarımızın, umutlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Erdal Beşikçioğlu: Mustafa Kemal Atatürk; "Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler; yarınlarımızın umut ışığı, özgür ve aydınlık geleceğimizin mimarlarısınız. 23 Nisan; yalnızca bir bayram değil, bir inanç, bir miras, bir büyük sorumluluktur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere armağan ettiği bu eşsiz bayramda; neşenizle, hayallerinizle ve cesaretinizle bu güzel vatanın geleceğini aydınlatacağınıza yürekten inanıyorum. Ulusal egemenliğimizin simgesi, dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.

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Nilüfer Yumlu: Büyük Atatürk, minnettarız... Sevgi, saygı ve özlemle izindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.