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        Haberler Magazin Ünlülerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

        Ünlülerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

        Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı onuruna Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler de duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 09:11 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:11
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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
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        Türkan Şoray: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk; "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

        Hülya Koçyiğit: Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, yarınlara olan umudumuzun en güzel yansıması... O ışıltıyı her geçen gün parlatmak ise bizlerin en önemli görevi. Canım çocuklar, canım dünya çocukları... Barışın, sevginin ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya sizinle mümkün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun. Bu bayramı dünyadaki tüm çocuklara armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, minnet ve özlemle... Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105'inci yılı kutlu olsun.

        Ajda Pekkan: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

        Muazzez Ersoy: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

        Demet Akbağ: Geleceğe umutla bakan çocuklar ve gençlerin özgürce hayal kurabileceği bir dünya dileğiyle... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

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        Kenan Doğulu: Ata’m, senin yolundayız! Sonsuza dek kalbimizde iz bırakan vizyonunla, çocuklarımıza daha aydınlık yarınlar armağan etmeyi diliyorum. Bugün sadece bir bayram değil, bir milletin umudu, bir ülkenin kalbi... Çocuklarımızın gözlerindeki ışıkta senin hayalini görüyoruz. Yarınlarımızın, umutlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

        Erdal Beşikçioğlu: Mustafa Kemal Atatürk; "Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler; yarınlarımızın umut ışığı, özgür ve aydınlık geleceğimizin mimarlarısınız. 23 Nisan; yalnızca bir bayram değil, bir inanç, bir miras, bir büyük sorumluluktur. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere armağan ettiği bu eşsiz bayramda; neşenizle, hayallerinizle ve cesaretinizle bu güzel vatanın geleceğini aydınlatacağınıza yürekten inanıyorum. Ulusal egemenliğimizin simgesi, dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.

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        Nilüfer Yumlu: Büyük Atatürk, minnettarız... Sevgi, saygı ve özlemle izindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

        Devrim Özkan: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk; "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz."

        Işıl Yücesoy: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

        Akın Akınözü: Mustafa Kemal Atatürk; "Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız, ben de sizin..." 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

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        Feyyaz Şerifoğlu: Mustafa Kemal Atatürk; "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz." 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

        Cem Adrian: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

        Nilgün Belgün: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuktuk bir zamanlar...

        Müge Boz: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

        Emrah: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

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