Ünlülerin Bodrum günlüğü
Her yıl olduğu gibi Bodrum, gözde tatil beldesi olmaya devam ediyor. Ünlü isimlerin de tatil adresi olan Bodrum'da hafta sonu oldukça hareketli geçti. Ünlüler; denizin, güneşin ve eğlencenin keyfini yaşadı
Çağlar Ertuğrul... Sevgilisi Kayla Manukyan ile keyifli dakikalar geçirdi. Ertuğrul, denize girip serinlemeyi tercih ederken Manukyan, şezlongunda sevgilisini bekledi.
Çağlar Ertuğrul - Kayla Manukyan
Sinem Ünsal... Yakın arkadaşı Hazal Türesan ile birlikte fotoğraf çekmek için uğraş verdiği anlar böyle görüntülendi.
Sinem Ünsal - Hazal Türesan
Gizem Karaca... Fotoğraf çektirdikten sonra kendisini yakından inceledi. Ardından da fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Gizem Karaca
Birand Tunca... Brezilyalı sevgilisi Karen Maura ile keyifli dakikalar geçirip sevgilisinin fotoğraflarını çekti.
Birand Tunca - Karen Maura
Yüsra Geyik... Gün boyu locadan çıkmadı. Günü dinlenerek geçirdi.