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        Ünlülerin Bodrum günlüğü

        Her yıl olduğu gibi Bodrum, gözde tatil beldesi olmaya devam ediyor. Ünlü isimlerin de tatil adresi olan Bodrum'da hafta sonu oldukça hareketli geçti. Ünlüler; denizin, güneşin ve eğlencenin keyfini yaşadı

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 07:21
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        Çağlar Ertuğrul... Sevgilisi Kayla Manukyan ile keyifli dakikalar geçirdi. Ertuğrul, denize girip serinlemeyi tercih ederken Manukyan, şezlongunda sevgilisini bekledi.

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        Çağlar Ertuğrul - Kayla Manukyan

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        Sinem Ünsal... Yakın arkadaşı Hazal Türesan ile birlikte fotoğraf çekmek için uğraş verdiği anlar böyle görüntülendi.

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        Sinem Ünsal - Hazal Türesan

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        Gizem Karaca... Fotoğraf çektirdikten sonra kendisini yakından inceledi. Ardından da fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Gizem Karaca

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        Birand Tunca... Brezilyalı sevgilisi Karen Maura ile keyifli dakikalar geçirip sevgilisinin fotoğraflarını çekti.

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        Birand Tunca - Karen Maura

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        Yüsra Geyik... Gün boyu locadan çıkmadı. Günü dinlenerek geçirdi.

        #Sinem Ünsal
        #Gizem Karaca
        #BODRUM
        #hazal türesan
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