İltihapla savaşıyor, sindirimi kolaylaştırıyor, kadın sağlığına destek oluyor… İşte altın sütün bilinmeyen gücü.

UYARI: İçeriğindeki herhangi bir maddeye karşı hassasiyetiniz varsa ya da kronik bir rahatsızlığınız bulunuyorsa, tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

ALTIN SÜT NEDİR?

Altın süt, adını içeriğinde bulunan zerdeçalın altın sarısı renginden alan sıcak ve şifalı bir içecektir. Sütün yanı sıra zerdeçal, karabiber, tarçın, zencefil gibi çeşitli baharatlar ve isteğe bağlı olarak bal ile hazırlanır. Özellikle Hindistan’da geleneksel tıbbın bir parçası olan bu içecek, dünya genelinde “golden milk” veya “zerdeçallı latte” olarak da bilinir.

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Her tarif farklı olsa da temel bileşenler süt ve zerdeçaldır. Genellikle sıcak olarak tüketilen altın süt, bağışıklığı güçlendirmesi ve çeşitli rahatsızlıklara karşı koruma sağlaması nedeniyle tercih edilir. Zerdeçalın etkisini artırmak amacıyla karabiber, Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı da eklenebilir. Tatlandırmak için bal, akçaağaç şurubu ya da karanfil gibi baharatlar da tercih edilebilir.

REKLAM ALTIN SÜTÜN VÜCUDA ETKİLERİ Altın süt, güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde pek çok sağlık sorununa karşı destekleyici bir rol oynar. Özellikle sinir sistemi bozukluklarında, hormonal dengesizliklerde ve bağışıklık sistemi zayıflığında etkili olduğu bilinmektedir. Gece yatmadan önce içildiğinde emilimi artar ve vücut üzerindeki etkisi maksimum düzeye çıkar. Bu yüzden birçok kişi altın sütü, günlük rutinlerine dâhil etmektedir. ALTIN SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR? 1. Bağışıklık sistemini güçlendirir Zerdeçal, zencefil ve tarçın gibi bileşenlerin antiviral ve antibakteriyel etkileri sayesinde vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Zencefil, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir; tarçındaki sinnamaldehit ise bakterilerle savaşır. REKLAM 2. Beyin fonksiyonlarını destekler Zerdeçalda bulunan kurkumin maddesi, beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) seviyelerini artırarak hafıza ve konsantrasyonu geliştirir. Zencefil ve tarçın da bu süreci destekler. 3. Kalp sağlığına katkı Tarçın, kötü kolesterolü ve trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olurken; zerdeçaldaki kurkumin damar yapısını iyileştirir, kalp sağlığını korur. 4. Uyku kalitesini artırır Gece tüketildiğinde rahatlatıcı etkisiyle uykusuzluk problemlerine çözüm olabilir. 5. Sindirim sistemini destekler Zerdeçalın safra üretimini artırması sindirimi kolaylaştırır. Ülseratif kolit gibi bağırsak rahatsızlıklarının önlenmesine katkıda bulunur.

6. İltihabı azaltır Zerdeçal, zencefil ve tarçın kombinasyonu, iltihapla mücadelede oldukça etkilidir. Kurkumin, osteoartrit ve romatoid artrit gibi iltihaplı hastalıklarda ağrıyı hafifletebilir. REKLAM 7. Cilt ve kadın sağlığına faydaları Cildi arındırır, yağ dengesini düzenler. Kadınlar için adet dönemlerinde ağrıyı azaltıcı ve rahatlatıcı etkisi vardır. ALTIN SÜTÜN YAN ETKİLERİ Her ne kadar doğal ve sağlıklı bir içecek olsa da altın sütün bazı yan etkileri olabilir. Özellikle aşağıdaki grupların dikkatli olması gerekir: - Hamileliğin ilk dönemindeki kadınlar ve emziren anneler - Kan pıhtılaşma problemi yaşayanlar - Safra taşı sorunu olanlar - Üç yaş altı çocuklar - Zerdeçal ile etkileşime girebilecek ilaç kullananlar Ayrıca aşırı miktarda tüketildiğinde susuzluk hissi oluşturabilir. Bu nedenle yeterince su içilmesi önerilir. REKLAM ALTIN SÜT NASIL HAZIRLANIR? Altın sütün yapımı oldukça kolay ve pratiktir. İşte temel bir tarif: Malzemeler: - 1 su bardağı süt (isteğe bağlı olarak bitkisel süt kullanılabilir)