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HaberlerKültür-Sanat

Ünlülerin müze öz çekimi

Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak üzere sosyal medya üzerinden başlatılan 'Uluslararası Müzede Öz Çekim Günü' etkinliğine, Türkiye'de vatandaşlar bu yıl yine büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin tanınmış isimleri de müzelerde öz çekimler yaptı

Müze
Mehmet Çalışkan

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile sosyal medyadan başlatılan öz çekim yarışması ile vatandaşlar müzelere davet edilirken, ünlü isimlerde etkinliğe sosyal medya hesaplarından destek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala Türk İslam Eserleri Müzesi'ni, sinema ve dizi oyuncusu Ekin Koç Kariye Müzesi'ni, BKM Mutfak oyuncuları Ezgi Özyürekoğlu, Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni, oyuncu ve oyun yönetmeni Seren Fosforoğlu ile küçük kızı Nil Fosforoğlu Galata Mevlevihanesi'ni, oyuncular Asuman Dabak ile Fadik Sevin Atasoy Rumeli Hisarı'ndaki Hisarlar Müzesi'ni ziyaret etti. Ünlüler, müzelerdeki öz çekimlerini bakanlığın etiketleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

ÖDÜLLÜ ÖZ ÇEKİM YARIŞMASI
Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Müzede Öz Çekim Günü' etkinliği kapsamında Türkiye'deki müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve yediden yetmişe tüm vatandaşların müze bilincini geliştirmek için sosyal medya üzerinden ödüllü bir yarışma düzenledi. Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde duyurusu yapılan yarışma kapsamında bu gece yarısına kadar katılım sağlanabilecek. Ülkedeki müzelerden, belirlenen etiketlerle Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden paylaşılan öz çekimlerden bakanlıkça seçilen öz çekim sahiplerine ödül verilecek.

Yarışma neticesinde birinci olan Türk katılımcıya MüzeKart, uluslararası katılımcıya ise Türkiye'de bulunacağı tarihte Devlet Opera ve Balesi'nin etkinliklerinden davetiye armağan edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu etkinliğine katılmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının, Türkiye'deki müzelerden #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile öz çekimlerini paylaşması gerekiyor.

7 FOTO
CİHAN TALAY
GÜRHAN ALTUNDAŞAR
EZGİ ÖZYÜREKOĞLU - GÜRHAN ALTUNDAŞAR - CİHAN TALAY
FADİK SEVİN ATASOY
ASUMAN DABAK
SEREN FOSFOROĞLU - NİL FOSFOROĞLU
PROF. DR. İSKENDER PALA
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