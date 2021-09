Geri döndüler! 0:00 / 0:00

Ünlü şarkıcılar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle konserlere ara vermişti. Pek çok isim, belirli tedbirlerle sahne almaya başladı. Pandemi nedeniyle bir buçuk yıllık aranın ardından sahne özlemi sona eren Ajda Pekkan, Zeynep Bastık, Teoman, Edis ve Ziynet Sali gibi şarkıcılar hayranlarıyla buluşurken, Tarkan ise koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasına kadar konser vermeyeceğini duyurdu.

Sezonun ilk konserlerine göz atmaya ne dersiniz?

CEZA'DAN UNUTULMAZ PERFORMANS

Bugüne kadar yaptığı her konser ve çıkardığı her albümle rap çıtasını her zaman yukarıya taşıyan Ceza, eylül ayının ilk haftasından itibaren Bursa'yı salladı.

6 bin kişinin katıldığı konserde "Holocaust", "Suspus", "Yerli Plaka" ve "Med Cezir" gibi hafızalara kazınan parçalarını dinleyicileriyle birlikte söyleyen Ceza, Türkçe rap tutkunlarına unutulmaz bir konser daha yaşattı.

REYNMEN İLE ZEYNEP BASTIK'IN KIYAFETLERİ OLAY OLDU

Şarkıcı Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenlerine eğlenceli bir gece yaşattı. Unutulmaz şarkıların ve birbirinden sürpriz sahne şovlarının yer aldığı konserde Bastık, kendisine hayran bıraktı. Sahnede yaklaşık 2,5 saat kalan Zeynep Bastık, 30'a yakın şarkı seslendirdi.

Konser sırasında ünlü şarkıcıya 'Reynmen' lakaplı YouTuber Yusuf Aktaş ve Emircan İğrek, eşlik etti. Şarkıcı ile Reynmen, yakında çıkacak “Yalan” adlı düet şarkılarını konserde canlı olarak seslendirdi. Müzikseverlerin ilk kez dinlediği şarkı, alkış toplarken, ikilinin kıyafet seçimleri ise geceye damga vurdu. Ayrıca Bastık'ı dinlemeye gelenler arasında Hazar Ergüçlü, Aslı Bekiroğlu ve Umut Kurt da vardı.

KENAN HAYRANLARINI COŞTURDU

Popçu Kenan Doğulu, KüçükÇiftlik Park’ta sahne aldığı gecede misafirlere her zamankinden farklı bir konser deneyimi sundu. İstanbul’un eski eğlence hayatını aratmayan gecede Doğulu, enerji saçan sahne performansı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla misafirleri coşturdu. Sahnede Kenan Doğulu’ya Ozan Doğulu da eşlik etti.

Geceye katılanlar arasında Ece Dağıstan Say, Erkan Özerman, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz, Mert Fırat, İdil Fırat, Şevket Çoruh, Özge Çoruh, Özgür Ozan, Onur Özaydın, Naz Aydemir Akyol gibi tanınmış isimler de vardı. Misafirler kendilerine özel olarak hazırlanan konforlu localarında doyasıya eğlenip, dans etti.

Kenan Doğulu, İstanbul’un eski gece hayatını aratmayan farklı bir konser seçkisiyle sahne aldı. Doğulu, “Çakkıdı”, “Kandırdım”, “Tencere Kapak” gibi dillerden düşmeyen eski şarkılarının yanı sıra “Bumaya” adlı yeni şarkısını da söyledi.

İBRAHİM TATLISES'TEN 12 YIL SONRA BİR İLK!

"İmparator" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 yılın ardından Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Sanatçı için özel bir dekor tasarlanırken, geniş bir orkestra ekibi Tatlıses'e eşlik etti.

Sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşayan Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımladı ve "Allah, 'Yürü ya kulum' derse, kimse ona 'Dur' diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum." dedi. İki bölümden oluşan konserde gece yarısına dek sahnede kalan usta sanatçı, sabaha kadar konser verebileceğini ifade etti.

Seyircilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde İbrahim Tatlıses, "Haydi Söyle", "Bebeğim", "Kavur Balıkları", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Yalnızım" ve "Ne Sevdalar Yaşadım"ın da aralarında bulunduğu birçok sevilen eser seslendirdi.

"10 GÜN PROVA YAPTIM"

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İbrahim Tatlıses, "Süperim süper. Beni izlemeye gelen, dinlemeye gelen herkese teşekkür ederim. Ben yıllardır evde oturuyordum, şimdi buradayım. 10 gün prova yaptım." diye konuştu.

TEOMAN, "İKİ ÇOCUK"UN HİKAYESİNİ ANLATTI

Teoman, 2021 turnesinin İstanbul konserlerinin 4. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava performansı için gece sahnedeydi. Harbiye'yi dolduran binlerce İstanbullu müziksever "Teoman Klasiği" bir geceye eşlik etti.

"N'apim Tabiatım Böyle", "Serseri", "Renkli Rüyalar Oteli" ile başlayan konser sanatçının klasikleri ve coverları ile devam etti. Gecede bir ilke imza atan Teoman, Harbiye konserinde Erdal Eren ve Zekeriya Önge için yazdığı "İki Çocuk" şarkısını ilk kez söyledi.

Ünlü sanatçı, gitar ve mızıka çalarak solo olarak seslendirdiği "İki Çocuk"un hikayesini, "Ben bu şarkıyı 15-20 yıl önce yazdım ama sahnede ilk kez söylüyorum. Siyasete ve ideolojilere inanmam, insani duygu ve ilişkilere inanan ve öyle şarkılar yazmayı tercih eden biriyim. Erdal Eren benim akrabam ve ben bu konuda ajitasyon içermeyen, etkili bir şarkı yazmak istedim. İkisini de kurban olarak görüyorum. Yaptığım araştırmalarda Erdal'ın annesinin rüyasında yıllar sonra bile Erdal'ı hep öldüğü yaşta gördüğünü öğrendim. Bu beni çok etkiledi, tüylerimi diken diken etti. Biraz da oradan yola çıkarak yazdığım bir şarkıdır 'İki Çocuk." diyerek, seyircileri ile paylaştı.

Teoman, konserleri eylül ve ekimde de Türkiye genelinde devam edecek.

BURAY'DAN "KLİP" MÜJDESİ

Şarkıcı Buray, Fişekhane Deniz Konserleri'nde sahne aldı. Buray, yaz aylarına damgasını Vuran 'Alaz Alaz'ın yanı sıra şarkılarını hayranları ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, "Gittiğim her yerde beni koskocaman bir vokal ordusu karşılıyor. Bir sanatçı için daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Duygularını notalara döküyorsunuz ve o notalardan çıkan ezgileri binlerce kişi sizinle birlikte söylüyor. Bence bu dünyanın en güzel duygularından biri. Bu mutluluğu bana yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim." ifadeleriyle hayranlarına duyduğu minnet duygularını dile getirdi.

Konserinin ikinci bölümüne sürprizlerle başlayan Buray, son albümünde yer alan 'Nasıl Unuturum' şarkısını kliplendirdiğini ve çok yakında müzikseverlerin beğenisine sunacağını müjdeledi.

Tüm biletlerin tükenmesi nedeniyle etkinlik alanına giremeyen ve konseri dışarıdan takip eden hayranlarını da unutmayan ünlü şarkıcı, "Buralara kadar geldiğiniz için sizlere de teşekkür etmek istiyorum. Eğer izniniz olursa bu şarkıyı da sizlere armağan etmek ediyorum Nerede olur bilmiyorum ama bir sonraki konserde hepinizle kucaklaşmak istiyorum." diyerek, 'Sahiden' şarkısını seslendirdi.

AJDA PEKKAN'DAN "SÜPERSTAR" BİR GECE

Pop müziğin Süperstar’ı Ajda Pekkan, KüçükÇiftlik Park’ta ilk kez sahne aldı. Misafirlerin, pandemi koşullarına uygun olarak hazırlanan localı oturma düzeninde eğlendiği mekânda, Pekkan için özel sahne tasarımı ve görsel sürprizler de hazırlandı.

İstanbul’da özlenen gece hayatını yeniden yaşatan ve kısa sürede tüm locaların tükendiği gecede misafirler, Süperstar’ın dillerden düşmeyen şarkıları ile dans ederek gecenin tadını çıkardı.

Geceye katılanlar arasında Erkan Özerman, Saffet Emre Tonguç, Mahmut Anlar, Ender Sanal, Taner Horoz, Kaan Müjdeci, Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu, Tuğkan, Gözde Akpınar, Müge Boz, Elçin Afacan, Alican Aytekin, Çiçek Acar, Beril Kayar, Bulut Reyhanoğlu ve Gökay Gündoğdu gibi ünlü isimler de vardı.

GÜLBEN İLE MUSTAFA'DAN "ŞIKIR ŞIKIR" DÜET

Şarkıcı Gülben Ergen, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Sahneye ağaçlar içerisinde çıkan Ergen'in "Yeşili koruyalım" sloganıyla konsere özel hazırladığı botanik konsepti, seyirciden tam not aldı.

Uzun zamandır büyük bir titizlikle hazırlandığı konserinin ilk yarısında dore renkli bir elbise giyen Gülben Ergen, güzelliği ile göz kamaştırdı. Kuruçeşme'ye özel repertuvar hazırlayan sanatçı, şarkılarını kendini dinlemeye gelen binlerce hayranı ile birlikte söyledi.

Konserin ikinci yarısında Gülben Ergen'in seyircisine büyük bir sürprizi vardı. 'Şıkır Şıkır' şarkısını söyleyen Ergen'in sahnesine Mustafa Sandal konuk oldu ve ikili, muhteşem bir düete imza attı. Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı taşlardan oluşan bir elbise giydi.

"ÇOK ÇALIŞTIK"

Konser öncesi basın mensupları ile sohbet eden ünlü şarkıcı, "Biletli konser başka bir er meydanı, o yüzden benim için çok önemlidir. Açıkhava değerli, mekan değerli, seyircisi çok değerli. Böyle mekanları yaşatmamız, ayakta tutmamız gerekiyor. Bu nedenle ki herkesin özen göstermesi gerekiyor. Biz kendi adımıza çok çalıştık, çok özendik. Repertuvarımızı yeniledik, orkestramız yenilendi, kostümlerimiz, dekorumuz..." açıklaması ile konserine büyük bir titizlikle hazırlandığını açıkladı.

SERDAR'DAN HANDE'YE: BEBEK GİBİSİN

Kuruçeşme Açıkhava Konserleri serisinde Hande Yener ve Serdar Ortaç da yer aldı.

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden Ortaç, Yener'e, "Bebek gibisin. Hiç değişmiyorsun." diyerek, iltifatta bulundu. Hande Yener de Serdar Ortaç'ın övgü dolu sözlerine, "Sen kralsın..." ifadeleriyle karşılık verdi.

"ORTAYA ÇIKAN BÜYÜK ENERJİYE BAYILIYORUM"

Yener, daha sonra sözlerini, "Dünyaca ünlü yıldızlar aynı sahnede buluşup, büyük şovlara imza atıyorlar. Biz de şimdi aynı sahneyi paylaşıyoruz. İkili buluşmalardan ortaya çıkan bu büyük enerjiye bayılıyorum." şeklinde sürdürdü.

TARKAN'DAN 'KORONA' KARARI: BİR SÜRE DAHA KONSER VERMEYECEK

Her yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sevenleriyle buluşan Tarkan da pandemi nedeniyle sahnelere ara vermişti. Belirli tedbirlerle pek çok müzisyenin sahne almaya başlamasının ardından Megastar, hayranlarından kendisine gelen konser taleplerine yanıt verdi.

"KAVUŞACAĞIZ MUTLAKA, SABREDİN"

Diğer ünlü isimlerin aksine bir süre daha sahneye çıkmayacağını belirten Tarkan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. 'Ee o zaman neden konser yapmıyorsun?' diyenlerinizi duyuyorum. Pandemi…

Biliyorum; belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum; biz bir araya geldik mi, koparız. Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri... Ee kimseyi tehlikeye atmak istemem... Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz… Sabredin inci tanelerim. Kavuşacağız mutlaka, sabredin...