Ünlülerin tatil fotoğrafları

Yaz denince akla ilk gelen yerlerden biri plajlar oluyor. Ünlü isimler de tatil rotalarını genellikle deniz kenarına çeviriyor. Güneşlenirken, denize girerken ya da plajda vakit geçirirken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyorlar. Bu yaz da birçok ünlü, sade ya da dikkat çekici plaj kıyafetleriyle öne çıktı. Kimisi ailesiyle sakin bir tatil yapmayı seçerken, kimisi arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı. Yazın enerjisi ve sıcaklığı, ünlülerin plaj paylaşımlarıyla adeta ekranlara taşındı.

Melisa Döngel

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Simay Barlas

Zeynep Alkan