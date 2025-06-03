Ünlülerin tatil fotoğrafları
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil sezonu da resmen başladı. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen ünlü isimler plajlara akın etti ve tatil anılarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı
Yaz denince akla ilk gelen yerlerden biri plajlar oluyor. Ünlü isimler de tatil rotalarını genellikle deniz kenarına çeviriyor. Güneşlenirken, denize girerken ya da plajda vakit geçirirken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyorlar. Bu yaz da birçok ünlü, sade ya da dikkat çekici plaj kıyafetleriyle öne çıktı. Kimisi ailesiyle sakin bir tatil yapmayı seçerken, kimisi arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı. Yazın enerjisi ve sıcaklığı, ünlülerin plaj paylaşımlarıyla adeta ekranlara taşındı.
Melisa Döngel
Simay Barlas
Zeynep Alkan