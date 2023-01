UnoMoi'ye Founder One yatırımı

Toplum veya çevre üzerinde sürdürülebilir olumlu etki yaratacak ve ölçülebilir etki hedefleri olan girişimlere fikir ve tohum aşamasında yatırımlar yapan Founder One, UnoMoi'ye yatırım yaptığını duyurdu.



Founder One'ın kiralık kıyafet aboneliği girişimi UnoMoi ile tekstil tüketimine bağlı karbon ayak izinin azaltılması ve tekstil sektöründe kiralama modelinin yaygınlaşmasını destekliyor olmasından heyecan duyduğunu belirten Founder One Yatırım Komitesi Üyesi ve Genel Müdür'ü Ali Şahin, "Tekstil sektörü, karbon salınımının en fazla olduğu sektörler arasında yer almakta. Bu alandaki kiralama modelinin yaygınlaşması ile karbon salınımının azalması noktasında giyimde kiralama modelinin yaygınlaşmasına destek olacağız. Yaptığımız yatırımlarla Türkiye'nin ve dünyanın daha yaşanılır bir yer haline gelmesi temel temennimiz ve bu doğrultuda girişimlere yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.



UnoMoi kurucu ortağı Gözde Atasoy da, "Tekstil sektörü dünyanın en büyük ikinci kirleticisi. Özü sürdürülebilirliğe dayanan iş modelimizle, kıyafetlerin kullanım ömrünü uzatırken, bir yandan da bu hızlı üretime dur demeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.



UnoMoi kurucu ortağı Ayşe Kefli ise, dünya genelinde satılan giysi miktarının her geçen yıl arttığını, kıyafetlerin ortalama kullanım süresinin de azaldığını belirtti.

Kefli, "Mağazalarda bir ürüne ödediğimiz fiyat düşüyor ama doğanın ödediği bedel her geçen yıl artıyor. Biz, kiralamanın giyinmenin geleceği olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Founder One'ın UnoMoi'ye yaptığı yatırım tutarı ise açıklanmadı.