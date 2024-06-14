UNRWA: Gazze'de ateşkes olmazsa bir nesil kaybolacak

Lazzarini, X hesabından yaptığı açıklamada, çatışma ve savaşlarda ilk ve en çok acı çekenlerin çocuklar olduğuna dikkati çekerek Gazze'de de durumun farklı olmadığını belirtti.

Çocukların dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir çocuğun görmemesi, yaşamaması gereken şeyler yaşadığına işaret eden UNRWA Genel Komiseri, çok fazla kişi öldüğünü ve yaralandığını, hayatta kalanların ise derin bir travma yaşadığını kaydetti.

İsrail saldırıları sonucu çocukların okullarının yıkıldığını ve bütün bir eğitim yılını eğitim ve oyun olmadan kaybettiğini ifade etti. Saldırıların Gazze'deki çocukların çocukluklarını çaldığını belirten ve ateşkes çağrısında bulunan Lazzarini, Gazze'de ateşkes olmazsa bir neslin kaybolacağı uyarısında bulundu.