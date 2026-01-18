Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Heykel 'Untold Tales' sergisi Galeri Işık'ta

        'Untold Tales' sergisi Galeri Işık'ta

        Yonca Saraçoğlu'nun yeni üretimlerinden oluşan yağlıboya resimlerini, geçmiş dönem heykel çalışmalarından seçili eserlerle birlikte ilk kez bu bütünlükte bir araya getiren yeni kişisel sergisi Untold Tales 3-21 Şubat arasında Galeri Işık Teşvikiye'de sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 00:01 Güncelleme: 18.01.2026 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Untold Tales' sergisi Galeri Işık'ta
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uzun yıllara yayılan üretim pratiği, zamansız estetik dili ve disiplinlerarası yaklaşımıyla Yonca Saraçoğlu, çağdaş sanat ortamında kuşaklar üstü bir konuma sahip sanatçılar arasında yer alıyor. Untold Tales sergisinde üslubunu kavramsal ve biçimsel olarak daha ileri bir estetik eşikte yeniden konumlandıran sanatçı, eserlerindeki imgesel sürekliliği korurken izleyiciyi yeni bir görsel deneyime davet ediyor.

        Saraçoğlu’nun resimlerinde monokrom yaklaşımla kurduğu yeni ifade alanı, serginin en dikkat çekici yönlerinden birini oluşturuyor. Önceki dönemlerde geniş bir renk paletiyle çalışan sanatçı, bu seride daha az renkle ulaştığı buğulu imgeler aracılığıyla hafızaya yönelen bir anlatım geliştiriyor. Anlatılmamış hikâyelerin eksikliğinden değil, onların tüketilmeye direnç gösteren varlıklarından doğan Untold Tales, sessiz olduğu kadar güçlü, sade olduğu kadar derin bir anlatı sunuyor.

        3-21 Şubat tarihlerinde Galeri Işık Teşvikiye’de sanatseverlerle buluşacak olan Untold Tales sergisi, Pazartesi’den Cuma’ya 10.00-20.00, Cumartesi günleri 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilir...

        ÖNERİLEN VİDEO

        Servis sürücüsü trafikte sinirlendiği taksi şoförünün camını kafa atarak kırdı

        Esenyurt'ta araç sürücüsü servis sürücüsü trafikte sinirlediği araç sürücüsünün camını kafa atarak kırdı. Yaşanan o anlar kameraya yansırken, sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.Esenyurt'ta N.D. isimli servis sürücüsü trafikte sinirlendiği taksicinin aracının camını kafa atarak kırdı.

        #Galeri Işık Teşvikiye
        #Yonca Saraçoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Galatasaray'a Gaziantep çelmesi!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Evinde 3'üncü kez kayıp!
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        Macron: Hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar