'Untold Tales' sergisi Galeri Işık'ta

Uzun yıllara yayılan üretim pratiği, zamansız estetik dili ve disiplinlerarası yaklaşımıyla Yonca Saraçoğlu, çağdaş sanat ortamında kuşaklar üstü bir konuma sahip sanatçılar arasında yer alıyor. Untold Tales sergisinde üslubunu kavramsal ve biçimsel olarak daha ileri bir estetik eşikte yeniden konumlandıran sanatçı, eserlerindeki imgesel sürekliliği korurken izleyiciyi yeni bir görsel deneyime davet ediyor.

Saraçoğlu’nun resimlerinde monokrom yaklaşımla kurduğu yeni ifade alanı, serginin en dikkat çekici yönlerinden birini oluşturuyor. Önceki dönemlerde geniş bir renk paletiyle çalışan sanatçı, bu seride daha az renkle ulaştığı buğulu imgeler aracılığıyla hafızaya yönelen bir anlatım geliştiriyor. Anlatılmamış hikâyelerin eksikliğinden değil, onların tüketilmeye direnç gösteren varlıklarından doğan Untold Tales, sessiz olduğu kadar güçlü, sade olduğu kadar derin bir anlatı sunuyor.

3-21 Şubat tarihlerinde Galeri Işık Teşvikiye’de sanatseverlerle buluşacak olan Untold Tales sergisi, Pazartesi’den Cuma’ya 10.00-20.00, Cumartesi günleri 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilir...