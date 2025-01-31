Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor | Son dakika haberleri

        Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ; Bursaray vagonlarında, belediye otobüslerinde ve BUDO deniz otobüslerinde unutulan eşyalar, Osmangazi Metro İstasyonu'nda bulunan Kayıp Eşya Bürosu'nda sahiplerini bekliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 15:28 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ, toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaları Osmangazi Metro İstasyonu'nda bulunan Kayıp Eşya Bürosu'nda muhafaza ediyor.

        Unutulan eşyalar arasında işitme cihazları, scooter, koltuk değnekleri, baston, resim tuvalleri, anahtarlıklar, kolyeler, saatler, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve halı gibi birçok eşya bulunuyor.

        BURULUŞ'a bağlı tüm ulaşım araçlarında bulunan eşyaların Osmangazi Metro İstasyonu'ndaki Kayıp Eşya Bürosu'nda toplanarak muhafaza altına alındığını belirten Raylı Sistemler İstasyonlar Şefi Şerife Sibel Deniz, "Kayıp Eşya Büromuz'da eşyaların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve sahiplerine teslim edilmesini sağlıyoruz. Eşyalarını kaybeden vatandaşların Kayıp Eşya Bürosu'na bizzat başvurması veya 452 52 44 nolu telefondan bize ulaşması gerekiyor. Ayrıca web sitemizdeki kayıp eşya formunu doldurarak da bize ulaşabilirler. Eşyalarını bulanlar memnun ayrılıyor. Eşyasını kaybedenler ‘bulunmaz’ diyerek vazgeçmesinler. Mutlaka Kayıp Eşya Bürosu'na başvursunlar" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #bursa haberleri
        #BURULAŞ
        #kayıp eşya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 sanığa tahliye!
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        Yine sarı serum, yine ölüm
        Yine sarı serum, yine ölüm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!