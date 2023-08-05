Urartular'ın da yapı güçlendirme çalışması yaptığı belirlendi

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Çavuşoğlu, kazılarda bir ocağa da rastladıklarını, bu ocakla birlikte buranın geçmişte bir yangın geçirdiğini de tespit ettiklerini, o yangın neticesinde yeniden bir inşaat çalışmasının olduğunu belirlediklerini kaydetti.

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Kalenin kuzeyindeki nekropol alanında ise Urartuların ölü gömme adetlerine ilişkin önemli verilere ulaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Her yıl nekropolde bizi şaşırtan ip uçlarına ulaşıyoruz. Burada şimdiye kadar hep ilkleri yaşadık. İlave çok sayıda bilgi edindik. Özellikle 'kremasyon' denilen küplerin içinde kadın iskeletlerinde mühür ve takılar ele geçiyor. Bu da bize buranın yönetici sınıfa ait olduğunu gösteriyor.

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Özellikle kadınların sosyal ve ticari hayatına dair önemli ipuçları veriyor. Şu ana kadar iki tür ölü gömme tekniğine ulaştık. Biri yakarak, biri de ceset olarak gömülen bir gelenek var. Birçok mezar tipiyle de karşılaştık" dedi.

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