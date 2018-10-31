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Urartuların 2 bin 900 yıllık şehri açık hava müzesi olacak

Erzincan'da, Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve 2 bin 900 yıllık Altıntepe Kalesi'nin de yer aldığı alan, "arkeopark" yapılarak açık hava müzesine dönüştürülecek. Üç aşamalı olarak yapılacak projede, alandaki kral mezarlığı ortaya çıkartılıp yürüyüş yolları, kafeteryalar ve seyir terasları ile ziyaretçilerin, tarihle iç içe zaman geçirmesi sağlanacak

31.10.2018 - 15:04 | Güncelleme: AA

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan, günümüze kadar ulaşmış en önemli Urartu şehirlerinden ve 2 bin 900 yıllık Altıntepe Kalesi'ni de bünyesinde barındıran Erzincan'daki tarihi alan, "arkeopark"a dönüştürülüp açık hava müzesi yapılacak.

AA'nın haberine göre Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, yaptığı açıklamada, kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta yer alan Altıntepe Kalesi'nin, Tarihi İpek Yolu üzerinde Urartular döneminde inşa edildiğini söyledi.

Heb, geçmişte birçok kazının yapıldığı 2 bin 900 yıllık tarihi kalenin bulunduğu alandaki ilk kazı çalışmalarının, 1959-1967 yılları arasında Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığında gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi iş birliği ile 2003 yılında, Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu tarafından kalede yeniden çalışma başlatıldığını kaydeden Heb, şöyle devam etti:

"Bu kazılarda önemli bulgulara rastlandı. Kazılar sonucunda Altıntepe'deki iç kale kapısı ile surlar bulunmuş 'Apadana' dediğimiz kabul salonuna ulaşılmıştır. Depo binası, kanalizasyon sistemi, açık hava tapınağı ve üç tane örme taş mezar tespit edilmiştir. Altıntepe'deki eserler Urartular dönemi yapıları olup Anadolu arkeolojisine katkılar sağlamış ve temsil ettiği kültürün önemli örnekleri olarak değerlendirilmiştir."

KANALİZASYON VE TUVALET TAŞI BULUNDU

Arda Heb, söz konusu kazı alanının en büyük özelliğinin, ilk alafranga tuvalet taşı örneğinin burada görülmesi olduğunu aktararak, tarihteki ilk kanalizasyon sistemlerinden birinin de burada yapıldığını vurguladı.

Kazılarda, mozaik taşlarından oluşan çeşitli figürler ile kilisenin bulunduğunu belirten Heb, "Kaledeki tepenin doğu yamacında 2003'te yapılan çalışmalar sonunda bir teras üzerine inşa edilmiş Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait kilise bulunmaktadır. Kilisenin en büyük özelliği alt zemininde bulunan ve günümüze kadar kendini koruyabilmiş olan mozaik taşlarından oluşan figürlerdir." ifadelerine yer verdi.

KALE URARTU VE BİZANSLILARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Heb kalenin, Urartu ve Bizans medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını belirterek, "Günümüze kadar ulaşmış en sağlam Urartu şehirlerinden biri olan Altıntepe, bölgenin en zengin antik eserlerine sahip höyüğü olarak kayıtlara geçmiş durumda." dedi.

Heb, şu bilgileri paylaştı:

"Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz arkeopark projemiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca onaylandı, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulumuzdan geçti. Projemiz üç etaptan oluşuyor. İlk etapta kral mezarları ayağı kaldırılacak, akabinde ise yine dış sınır duvarlarımızın enjeksiyon keepingi ve derz boşaltımları yapılacak. Arkeopark dönüşüm projemizin ikinci ve üçüncü ayağında ise burada yürüyüş yolları, seyir terasları, kafeteryalar yapıp misafirlerimizi ağırlayacağız."

ALTINTEPE KALESİ

Urartular döneminde inşa edilen Altıntepe Kalesi, Erzincan il merkezinin 15 kilometre kuzeydoğusunda yer alan yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki bir tepede bulunuyor.

Doğu Roma İmparatorluğu'nun önemli bir merkezi konumunda olan kalenin de yer aldığı tepenin doğusunda üç nefli, zemini mozaik kaplı bir kilise yer alıyor.

Sur duvarları, kabul salonu, açık hava tapınağı, mezarları ve gelişmiş kanalizasyon şebekesiyle Doğu Anadolu'da tarihi yapılar arasında da örnek olan Altıntepe Kalesi'nde, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümünce kazılar yapılıyor.

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