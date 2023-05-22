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Haberler Gündem 3. Sayfa Uraz bebek ve ablasının sır ölümünde yeni gelişme!
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Uraz bebek ve ablası Karya'nın sır ölümünde yeni bir gelişme yaşandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İnci Sandık ile oğlu Sezai Talha'nın hastanede tedaviye alındığı, emzirdiği 6 aylık bebeği Uraz ile kızı 6 yaşındaki Kayra'nın yaşamını yitirdiği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemede evin, halk dilinde "buğday biti" olarak adlandırılan tarım ilacı ile ilaçlandığı belirlendi. Evi haşerelere karşı ilaçlayan ve ilaçlama şirketinin de sahibi olan Halil Kahraman, tutuklandı. Olayın yaşandığı akşam da tavuk yiyen ailenin zehirlenme nedeni, yapılan inceleme ve Uraz ve Karya'nın otopsisinin ardından netlik kazanacak

Uraz bebek ve ablasının sır ölümünde yeni gelişme!
DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İnci Sandık ile oğlu Sezai Talha'nın tedaviye alındığı, emzirdiği 6 aylık bebeği Uraz ile kızı Kayra'nın (6) yaşamını yitirdiği olayda, ilaçlama şirketinin sahibi olan Halil Kahraman, tutuklandı.

Ortakent Mahallesi'nde yaşayan İnci Sandık ile oğulları Sezai Talha ve 6 aylık Uraz ile kızı Karya, 20 Mayıs sabahı rahatsızlanınca Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Annesinin sütünden zehirlendiği sanılan Uraz, kurtarılamadı. Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kayra Sandık da dün yaşamını yitirdi.

CENAZEDE TEKRAR RAHATSIZLANDI

İki kardeş dün, ilçede toprağa verildi. Cenazeye anne İnci Sandık da katıldı. Cenazenin ardından tekrar rahatsızlanan İnci Sandık, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. Tedavisi süren oğlu Sezai Talha'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.

İLAÇLAMA ŞİRKETİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından baba Alp Sandık'ın ifadesine başvuruldu. Sandık ifadesinde, evdeki haşerelere karşı firma tarafından yapılan ilaçlamanın aşırı olduğunu söyledi. Baba Sandık'ın ifadesi doğrultusunda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla evi ilaçlayan ve ilaçlama şirketinin sahibi olan Halil Kahraman dün akşam gözaltına alındı.

TARIM İLACIYLA İLAÇLANMIŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman, çıkarıldığı mahkemece "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklandı. Yapılan incelemede evin, halk dilinde "buğday biti" olarak adlandırılan tarım ilacı ile ilaçlandığı belirlendi.

BİR GÜN ÖNCE TAVUK YEMİŞLER

Ailenin 19 Mayıs günü akşam yemeğinde tavuk yediği, bir süre önce de evin ilaçlandığı bildirildi. Ailenin zehirlenme nedeni, yapılan inceleme ve Uraz ve Karya'nın otopsinin ardından netlik kazanacak.

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