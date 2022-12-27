Uraz İsminin Anlamı Nedir? Uraz İsmi Ne Demek ve Ne Anlama Gelir?

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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Uraz isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

URAZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Uraz ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Uraz isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Uraz isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

URAZ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Uraz ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Şans, talih, kut ve mutluluk. Cesaret, gözü pek olma, ateş bakışlı. Sağlamlık, boğa, erk, güçlülük, güç.

URAZ İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Uraz ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Uraz ismini koymak caizdir.

URAZ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Uraz ismini kullanan 11.061 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Uraz ismini kullanan 5.349 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Uraz ismini kullanan 2.106 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Uraz ismini kullanan 1.105 kişi bulunmaktadır.

URAZ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Uraz adındakiler, düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar omlarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.