Uraz Kaygılaroğlu ev halini paylaştı! Görenler kıyafetsiz sandı!
Pis Yedili, Klavye Delikanlıları, Egenin Hamsisi, Baba Candır, Üç Kuruş, Seferin Kızı ve Erşan Kuneri gibi projelerde boy gösteren Uraz Kaygılaroğlu, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında tarzıyla ve sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Yakışıklı isim son olarak yayınladığı spor yaptığı anlara dair kareleriyle şaşkınlık yarattı.
Pis Yedili, Klavye Delikanlıları, Egenin Hamsisi, Baba Candır, Üç Kuruş, Seferin Kızı, Erşan Kuneri gibi projelerde boy gösteren Uraz Kaygılaroğlu, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirdi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Uraz Kaygılaroğlu, iddialara göre Erşan Kuneri'nin ikinci filminde alacağı miktara anlaşamadığı için oynamama kararı almıştı.
Verdiği kiloları korumaya çalışan ve formuna fazlasıyla dikkat eden Uraz Kaygılaroğlu, evinde spor yaptığı anları sosyal medya hesabının hikaye kısmından sevenleriyle paylaştı.
Uraz Kaygılaroğlu'nun evinden yayınladığı pozlarına bazı sosyal medya kullanıcıları: "Çıplak sandım", "Açı çok yanlış olmuş", "Yanlış algıladım resmen" gibi yorumlar yaptı.
İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun son paylaşımları...