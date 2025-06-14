Ürdün: Havadan nesneler düştü

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine havadan nesnelerin düştüğü, ancak herhangi bir yaralanma bildirilmediği ifade edildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların ardından herhangi bir ihlale karşılık vermek üzere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının sınır hattı boyunca yoğun devriye uçuşları gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İSRAİL, İRAN'DA BİRÇOK KENTE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

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Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.