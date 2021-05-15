Ürdün Kralı Abdullah: İsrail'in ihlalleri aşırılığı körüklüyor 0:00 / 0:00

AA

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, 2. Abdullah, videokonferans yöntemiyle düzenlenen terörizm ve uluslararası aşırılıkla mücadele konulu "Christchurch Harekete Geçirme Çağrısı" zirvesinde konuştu.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik ihlallerinin, güvenliği tehdit ettiğini, aşırılığı körüklediğini ve nefret söylemini güçlendirdiğini söyleyen Kral Abdullah, Filistin-İsrail meselesine kapsamlı ve adil bir çözüm bulunamamasının istenmeyen sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

AA'nın haberine göre; Adalet ve siyasi ufkun yokluğunun aşırılık ateşini körüklediğine ve böylece teröristlerin kendi saflarına daha fazla destekçi çektiğine işaret eden Kral 2. Abdullah, radikalizm ve terörizmin küresel düzeydeki artışına dikkati çekti.

Filistin halkına destek için Ürdün'ün başkenti Amman'ın yanı sıra İrbid, Aclun, El-Mafrak, Tafile, Kerak, Akabe Zerka kentleri ve Batı Şeria sınırındaki Ürdün Vadisi'nde (Ağvar bölgesi) dün gösteriler düzenlenmişti.