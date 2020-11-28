Ürgüp mantı MasterChef Türkiye'de yapılması nedeniyle merak edildi. Klasik mantıdan farklı olarak peynirle yapılan bu mantı en az kıymayla yapılanlar kadar lezzetli. Peki Ürgüp mantı nasıl yapılır? Ürgüp mantı malzemeleri nelerdir? İşte Ürgüp mantı tarifi...
ÜRGÜP MANTI MALZEMELERİ
Hamur için;
- 2 su bardağı un
- Yarım su bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 adet yumurta
İç harcı için;
- 50 gr lor peyniri
- 1 tatlı kaşığı nane
- Yarım tatlı kaşığı pul biber
- Yarım su bardağı su
Üzeri için;
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım yemek kaşığı domates salçası
- İsteğe bağlı sarımsaklı yoğurt
ÜRGÜP MANTI TARİFİ
- Öncelikle un, su ve tuzu hafifçe biraz karıştırın. Ardından üzerine yumurtayı kırın.
- Olabildiğince sert olana kadar yoğurun. Daha sonra bir saat kadar dinlendirin.
- Bu sürede iç harcını hazırlayabilirsiniz.
- Dinlenen hamuru oklava yardımıyla orta kalınlıkta açın.
- Açtığınız hamuru kareler şeklinde kesin.
- Daha sonra hamurların içine hazırladığınız peynir karışımı koyun ve hamurları üçgen şekilde kapatın.
- Tencerede kaynayan suya hamurları atın. Piştiğinden emin olunca salçalı sosla süsleyerek servis yapın.
Afiyet olsun...
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