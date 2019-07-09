İddiaya göre, Ürgüp Belediyesine ait eski bir otele iki genç girdi. Otelin çatı katına çıkan gençler burada cansız bedenle karşılaştı. Olay yerinden korkuyla kaçan gençler eski otelin çatı katında bir cansız beden gördüklerini polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte Ürgüp Belediye Başkan vekili Birol Çetin ve beraberindekiler otelin çatı katına çıktı.

İHA'nın haberine göre olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında bulunan cansız bedenin yaklaşık 6 ay öncesine ait ve erkek cesedi olduğu tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında bulunan cansız beden Ürgüp Belediyesi tarafından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.