Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Ürgüp’te eski bir otelde cansız beden bulundu

İHA

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Ürgüp Belediyesine ait eski bir otelin çatı katında kimliği belirsiz cansız beden bulundu

Nevşehir

İddiaya göre, Ürgüp Belediyesine ait eski bir otele iki genç girdi. Otelin çatı katına çıkan gençler burada cansız bedenle karşılaştı. Olay yerinden korkuyla kaçan gençler eski otelin çatı katında bir cansız beden gördüklerini polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri ile birlikte Ürgüp Belediye Başkan vekili Birol Çetin ve beraberindekiler otelin çatı katına çıktı.

İHA'nın haberine göre olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında bulunan cansız bedenin yaklaşık 6 ay öncesine ait ve erkek cesedi olduğu tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında bulunan cansız beden Ürgüp Belediyesi tarafından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da polis memuruna bıçaklı saldırı
GÜNDEMPolis memuruna bıçaklı saldırı
Tapu senedinde fotoğraf şart mı?
GÜNDEMTapu senedinde o şart kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna-Hersek'te
GÜNDEMErdoğan Bosna-Hersek'te
Af yasası ceza indirimi son dakika! Af yasası ceza indirimi nasıl olacak? Açıklama geldi mi?
GÜNDEMAf yasası ceza indirimi son dakika!
Seyidoğlu Baklava'dan ihtiyati tedbir talebi
GÜNDEMSeyidoğlu Baklava'dan ihtiyati tedbir talebi
ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi mi?
GÜNDEMÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
GÜNDEMAnkara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
THY’den duygulandıran ‘Eren’ paylaşımı
GÜNDEMTHY’den duygulandıran ‘Eren’ paylaşımı
Gümüşhane'de 'içme suyu' zehirlenmesi! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı
GÜNDEMGümüşhane'de 'içme suyu' zehirlenmesi! Onlarca kişi ...
Ümraniye'de silahını göstermek isterken avukat arkadaşını vurdu
GÜNDEMSilahını göstermek istediği arkadaşına dehşeti ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X