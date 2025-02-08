Ürküten görüntü! Silivri'de deniz 150 metre çekildi!
İstanbul Silivri'de, deniz yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesi ile oluşan küçük adacıklar kameraya da yansıdı. Yağışa rağmen denizin çekilmesi vatandaşı tedirgin etti
Giriş: 08.02.2025 - 10:44 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:48
İstanbul Silivri'de Marmara Denizi, yaklaşık 150 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu.
YAĞIŞA RAĞMEN DENİZ ÇEKİLDİ
İHA'daki habere göre dron ile havadan çekilen görüntülerde, çarpıcı manzara gözler önüne serildi.
Yağışa rağmen suyun çekilmesi ise vatandaşları tedirgin etti.
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