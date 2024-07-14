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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Uruguay: 2 - Kanada: 2 (PENALTILARLA 4-3) - Futbol Haberleri

        Uruguay: 2 - Kanada: 2 (PENALTILARLA 4-3)

        İSTANBUL,(DHA)- Copa Amerika'nın üçüncülük maçında Kanada'yı penaltı atışları sonrasında 4-3 mağlup eden Uruguay, turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 11:42 Güncelleme: 14.07.2024 - 11:42
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        Uruguay 3. oldu!
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        Copa Amerika üçüncülük karşılaşmasında Kanada ile Uruguay karşı karşıya geldi. Bank of America Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 8’inci dakikada Bentancur ve 22’nci dakikada Kone’nin golleriyle 1-1’lik skorla sona erdi. Kanada 80’inci dakikada David’in golüyle 2-1 geçerken, 90+2’nci dakikada sahneye çıkan Luis Suarez, maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca kazanan takımı penaltı atışları belirledi. Uruguay’da Valvarde, Bentancur, Arrascaeta ve Suarez penaltı atışlarında hata yapmadı. Kanada’da ise David, Bombito ve Choiniere penaltı atışlarını gole çevirdi. Kone ve Davies’in atışlarından faydalanamaması sonrasında Uruguay rakibine 4-3 üstünlük kurarak, turnuvada üçüncü oldu.

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