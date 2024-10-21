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        Uşakspor kaldığı yerden

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde İnegölspor'la berabere kalarak liderlikten olan Uşakspor, deplasmanda Türk Metal 1963 engelini 3-0'la aştı, zirveye yeniden kuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:45
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        Uşakspor kaldığı yerden
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde İnegölspor'la berabere kalarak liderlikten olan Uşakspor, deplasmanda Türk Metal 1963 engelini 3-0'la aştı, zirveye yeniden kuruldu. Grupta son 5 maçta namağlup 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Uşakspor, puanını 16 yaparak aynı puandaki Silivrispor'la birlikte liderliği paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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