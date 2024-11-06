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        Uşakspor'da Alkın gitti

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iç sahada üst üste iki mağlubiyetle zirvenin gerisine düşen Uşakspor'da Teknik Direktör Efrahim Alkın'la yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:50
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        Uşakspor'da Alkın gitti
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iç sahada üst üste iki mağlubiyetle zirvenin gerisine düşen Uşakspor'da Teknik Direktör Efrahim Alkın'la yollar ayrıldı. Alkın'ın son Mazıdağı Fosfatspor maçı sonrası istifa etmesini ilk etapta kabul etmeyen yönetim, ardından tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı. Uşakspor, "Takımımıza 9 maçta 16 puan kazandırarak 4’üncü sırada bulunmasında katkısı bulunan hocamız Efrahim Alkın ve antrenörlerimiz Abdi Aktaş, Soner Ballıpınar, Orkan Seyit İbret ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine özverili çalışmaları için yürekten teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonra ki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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