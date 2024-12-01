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        Uşakspor - Amasyaspor FK: 2-3

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Uşakspor evinde Amasyaspor FK'ya 3-2 yenilerek yara aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 16:06 Güncelleme: 01.12.2024 - 16:06
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        Uşakspor - Amasyaspor FK: 2-3
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Uşakspor evinde Amasyaspor FK'ya 3-2 yenilerek yara aldı. Maça hızlı başlayan Uşakspor maçın 6'ncı dakikasında Semih'in golüyle öne geçti: 1-0. Konuk ekip 15'inci dakikada Yunus Emre'nin golüyle tabelayı eşitledi ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi. Amasyaspor mücadelenin 56'ncı dakikasında Hasan ile 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Amasyaspor adına 90'da İlhan fileleri sarstı: 1-3. Maçta son sözü 90+7'de Uşaksporlu Fatih Üge söyledi. Uşakspor bu sonucun ardından 22 puanda kaldı, Amasyaspor ise 23 puana yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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