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        Uşak'ta TIR'a çarpan otomobildeki karı- koca ağır yaralandı

        UŞAK'ta, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 19:15 Güncelleme: 03.04.2025 - 19:20
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        Uşak'ta TIR'a çarpan otomobildeki karı- koca ağır yaralandı
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        UŞAK'ta, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü M.Ö. (79) ile yanındaki eşi F.Ö. (76) ağır yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Uşak- İzmir karayolu, Güre köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne gitmekte olan M.Ö. yönetimindeki 35 PLV 95 plakalı otomobil, aynı istikamete ilerleyen K.G. (25) yönetimindeki 42 AOD 893 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü M.Ö. ile yanındaki eşi F.Ö., itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö. ve eşi tedaviye alındı. Çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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