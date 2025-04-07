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        Uşakspor'un başkanı vince çıktı

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off potasındaki Uşakspor, evinde lider Muğlaspor'la 0-0 berabere kalarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:46 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:50
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        Uşakspor'un başkanı vince çıktı
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off potasındaki Uşakspor, evinde lider Muğlaspor'la 0-0 berabere kalarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Grupta son 3 haftaya 42 puanla takipçilerinin 3 puan önünde Play-Off hattında giren Uşak'ta başkan Doğukan Kurnaz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle maçı tribünden izleyemedi. Başkan Kurnaz, çareyi vinç kiralamakta buldu. Uşak 1 Eylül Stadı'nda tribünlerin dolu olduğu karşılaşmayı Doğukan Kurnaz stat dışından vinç üzerinden takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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