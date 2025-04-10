'Türk Polis Teşkilatı, 100'den fazla ülkede tecrübelerini aktarabilmektedir'

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Uşak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası programına katıldı. Aktaş, "100'den fazla ülkede, o ülkenin polis teşkilatlarına ve güvenlik birimlerine eğitimler vermekte, tecrübesini aktarabilmektedir. Birçok ülke bu noktada sıraya girmiş durumdadır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, çeşitli programları için geldiği kentte ilk olarak Uşak Valiliği'ni ziyaret etti. Kentteki çalışmalara ilişkin Vali Naci Aktaş'tan bilgiler alan Mehmet Aktaş, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne geçip, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası programına katıldı. Programa Vali Naci Aktaş, Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve personel katıldı.

Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, programda konuşarak, Polis Teşkilatı'nın 180 yıldır milletin huzuru, güvenliği ve esenliği için gece gündüz demeden ülkenin her karışında mücadele ettiğini, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve devletin bekası için yeri geldiğinde canını ortaya koyduğunu söyledi. Aktaş, sözlerine şöyle devam etti: