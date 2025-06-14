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        Uşakspor'da bayrak değişimi

        FeyziDAVULCU / UŞAK, (DHA- 3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'da Başkan Doğukan Kurnaz, kamu görevinden dolayı kulüp başkanlığı görevini yönetim kurulu üyelerinden Asbaşkan Özhan Özgöbek'e devretti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 10:29 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:31
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        Uşakspor'da bayrak değişimi
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        FeyziDAVULCU / UŞAK, (DHA- 3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'da Başkan Doğukan Kurnaz, kamu görevinden dolayı kulüp başkanlığı görevini yönetim kurulu üyelerinden Asbaşkan Özhan Özgöbek'e devretti. Devir teslim töreninde konuşan Kurnaz, "Kamu görevimden dolayı kulüp başkanlığını yönetim kurulumuzun kararı ile Asbaşkanımız Özhan Özgebek'e devretmiş bulunuyorum. Uşakspor'umuzu hak ettiği yerde görmek için yine elimizden her şeyi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Kırmızı-siyahlılarda başkanlığı devralan Özhan Özgöbek ise, "Doğukan başkanımıza vermiş olduğu emekleri için teşekkür ederiz. Bizlerde Uşakspor'umuzu yeni sezonda şampiyon yapmak için tüm çabamızı sarf edeceğiz. Aşigolarımızın desteklerini her zaman bizim için çok önemli" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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