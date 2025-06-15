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        Uşak'ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        UŞAK'ta refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki Ferdiye Korkmaz (61) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 15:22 Güncelleme: 15.06.2025 - 15:25
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        Uşak'ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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        UŞAK’ta refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki Ferdiye Korkmaz (61) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Ulucak köyü yakınlarında meydana geldi. İ.K’nin (21) kontrolünü yitirdiği 06 MYM 98 plakalı hafif ticari araç, refüje çarparak devrildi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile hafif ticari araçtaki H.Ö. (51), A.B. (31), A.B (1) ve Ferdiye Korkmaz (61) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ferdiye Korkmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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