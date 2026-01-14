Habertürk
        Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

        Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ın Banaz ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Uşak-Ankara kara yolunda şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

        Araçta 135 gram metamfetamin bulundu. Otomobildeki M.Y. ve H.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

