Uşak'ta uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Uşak-Ankara kara yolunda şüphelenilen bir otomobili durdurdu. Araçta 135 gram metamfetamin bulundu. Otomobildeki M.Y. ve H.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

