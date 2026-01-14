Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 4 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, A4 kağıdına emdirilmiş 760 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 63 gram metamfetamin ve 12 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla bırakıldı.

