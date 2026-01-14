Habertürk
        Uşak Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 19:15 Güncelleme: 14.01.2026 - 19:15
        
        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 4 adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, A4 kağıdına emdirilmiş 760 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 63 gram metamfetamin ve 12 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

        Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

