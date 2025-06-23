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        Uşak Üniversitesi'nden Hulusi Akar'a 'fahri doktora'

        TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'a Uşak Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde 'fahri doktora' ünvanı verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 17:01 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:01
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        Uşak Üniversitesi'nden Hulusi Akar'a 'fahri doktora'
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        TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'a Uşak Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde 'fahri doktora' ünvanı verildi.

        Uşak Üniversitesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ve protokol üyeleri katıldı.

        Hulusi Akar, konuşmasında, kendisine bu ünvanın verilmesinden dolayı Rektör Savaş'a ve üniversite senatosuna teşekkür etti. Aklın ve bilimin ışığında yapılacak çalışmalarla Türkiye'nin gelişimi için çok daha önemli adımlar atılacağını kaydeden Akar, mezun olan öğrencilere diplomalarının hayırlı olmasını diledi. Akar, devletin bekası, milletin refahı için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin azimle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. İsrail'in bir soykırım ve etnik temizlik yaptığını söyleyen Akar, "Oradaki Filistinli kardeşlerimiz büyük bir zulüm altında. Maalesef bütün dünya kör ve sağır bir şekilde izlemekte. Fakat dünyanın her yerinde yönetimler dışında birazcık aklı ve vicdanı olan herkes ayakta. Bizlerin de Türkiye olarak bu manada yapılması gereken ne varsa bunların hepsini yaptığımızdan emin olun" dedi.

        'ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ'

        Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Netanyahu çetesi bu sefer İran'a, yanına Amerika'yı da almak suretiyle bir saldırıya başladı. Uluslararası hukuk, insanlık kalmadı. Başlangıçtan itibaren bizim tekrar tekrar söylediğimiz şey, barışçıl yolların, ateşkesin sağlanması, barışçıl yol ve yöntemlerle, diplomasiyle sorunlara çözüm bulunması. 'Bundan başka yol yok' diyoruz. Öbür türlü herkes kaybediyor. Bunun durdurulması için de yaptığımız çalışmaları sürdürüyoruz. Zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya konulan kurallar ve kurumlar iflas etti. İsrail uygulaması bunu gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardan beri söylediği 'Dünya 5'ten büyüktür' de bunun bir göstergesi. Dolayısıyla yeni kurallar, yeni kurumlar kurulurken bizim de gözümüzü, kulağımızı açıp, gücümüzü, kuvvetimizi toplayıp hep beraber 86 milyon, bir ve beraber, tek yürek, tek yumruk olarak çalışmamız lazım."

        Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Akar'a cüppe giydirip, 'Fahri Doktora Belgesi'ni takdim ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız'a ise 'Onur Belgesi' verildi. Yıldız, kendisi için son derece onurlu ve güzel bir an olduğunu, onur verici belge olarak ömrünün sonuna kadar saklayacağını belirtti. Tören, okulda dereceye girenlere mezuniyet ve başarı belgelerinin verilmesinin ardından öğrencilerin kep atmasıyla son buldu. Törenin ardından Akar ve Yıldız, Uşak Valiliği'ne giderek Vali Naci Aktaş'ı ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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