Uşak'ta meşelik yangını
UŞAK'ın Eşme ilçesinde, tarım arazisinde çıkıp meşelik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
UŞAK'ın Eşme ilçesinde, tarım arazisinde çıkıp meşelik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı kırsal Balabancı Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, meşelik alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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