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        Uşak'ta meşelik yangını

        UŞAK'ın Eşme ilçesinde, tarım arazisinde çıkıp meşelik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 19:26 Güncelleme: 03.07.2025 - 19:30
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        Uşak'ta meşelik yangını
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        UŞAK'ın Eşme ilçesinde, tarım arazisinde çıkıp meşelik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı kırsal Balabancı Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, meşelik alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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