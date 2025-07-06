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        Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

        UŞAK'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdikten sonra şarampole devrilen otomobilde Kazım Sağcan (16) öldü, 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 03:33 Güncelleme: 06.07.2025 - 03:35
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        Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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        UŞAK’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdikten sonra şarampole devrilen otomobilde Kazım Sağcan (16) öldü, 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara- Uşak karayolu Gedikler köyü yakınlarında meydana geldi. K.T. (36) idaresindeki 20 AAH 208 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan Kazım Sağcan’ın (16) hayatını kaybettiği belirlendi. Sağcan'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan sürücü K.T. ve araçta bulunan A.Ö. (24), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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