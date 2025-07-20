Uşak'ta orman yangını (2)
HAVADANVE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYORUşak'ta otluk alanda çıkıp ormana da sıçrayan yangına 6 helikopter, 14 arazöz, 12 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 128 personel ile müdahale sürüyor.
HAVADANVE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Uşak'ta otluk alanda çıkıp ormana da sıçrayan yangına 6 helikopter, 14 arazöz, 12 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 128 personel ile müdahale sürüyor.
Ramazan ÇETİN / UŞAK,
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