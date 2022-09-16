Uşak'ta üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı

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UŞAK (AA) - Karahallı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 30 üreticiye yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı.

Karahallı Kaymakamlığı'nda düzenlenen tohum dağıtım törenine, Uşak Valisi Turan Ergün, İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, İl Genel Meclis Başkanı Nuri Demir, Karahallı Kaymakamı Melih Bulgur ve Karahallı Belediye Başkanı Ali Topçu da katıldı.

Etkinlikte konuşan Ergün, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projeleriyle kanola ekiminin ülke genelinde desteklenerek yaygınlaştırıldığını söyledi.

Kanola ekimini yaygınlaştıran iller arasında Uşak'ın da olduğunu belirten Ergün, bu kapsamda 1900 dekar alanın bu yıl 2500 dekara kadar artırılmasını hedeflediklerini aktardı.

Ergün, kanola tohumunun kullanılmayan tüm arazilere ekilebilir olduğunu ve bunun bir avantaj olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

" 'Ekilmeyen yer kalmasın' diyerek yola çıktık. Bütün çiftçimiz, ekmek isteyen araziyi eksin. Bu alternatif tarım, kanola gibi çörekotu gibi. Onların Ulubey'de hasadına da katıldık. İnşallah kanolanın hasadına da burada katılırız."

Karahallı ilçesinde 30 üreticiye, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan "Kanola (Kolza) Üretiminin Artırılması Projesi" ile yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı.

Ergün, törenin ardından ilçe ziyaretleri kapsamında Karahallı Devlet Hastanesi ve Organize Sanayi Sitesi'nde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yüzde 55 hibe desteği sağlanan dokuma fabrikasını da ziyaret etti.

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