Uşak'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta virajda yoldan çıkıp tarlaya sürüklenen kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Uşak-İzmir kara yolunda İzmir yönünde seyreden S.K. (45) idaresindeki 10 BF 884 plakalı kamyonet, Yenişehir köyü yakınlarındaki virajda yolun yaklaşık 2,5 metre altındaki tarlaya sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonetteki Dilay Ceviz (33) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü S.K. ile M.S. (39) yaralandı.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.