Uşak'ta Moda Festivali'nde Tuğçe Kandemir konser verdi

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezinin (UKAMER) bu yıl ikincisini düzenlendiği Moda Festivali'nde (ModaFest) sanatçı Tuğçe Kandemir sahne aldı.

Atapark'ta gerçekleştirilen festivalde vatandaşlar, şarkılarını seslendiren Tuğçe Kandemir'e eşlik edip dans etti.

Festivallerin devam edeceğini belirten Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Siz istedikten sonra kim ne derse desin festivallerimiz Gurbetçi Festival ve Türkiye'nin en güzel Genç Kuşak Festivali'miz bu sene de devam edecek. Kadın Koordinasyon Merkezi'miz tarafından ikincisi organizasyon edilen Modafest'te böyle güzel bir akşamda böyle güzel bir sesle, böyle güzel bir insanla ve sizlerle geçirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gençlerimiz, kadınlarımız bizim için kıymetli. Sizler için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, Kandemir'e, Eşme kilimi, Uşak tarhanası ve çiçek takdim etti.

Konser, Tuğçe Kandemir'in otizmli bir vatandaşla sahnede davul çalmasıyla son buldu.

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