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        Uşak'ta bunaltıcı hava nedeniyle tütün hasadı gün batımıyla başlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:02
        Uşak'ta bunaltıcı hava nedeniyle tütün hasadı gün batımıyla başlıyor

        UŞAK (AA) - BERKAN ÇETİN - Ege'de tütün üretiminin önde gelen merkezlerinden Uşak'ta hasat mesaisi, bu yıl etkili olan aşırı sıcak nedeniyle gece ve sabah saatlerinde devam ediyor.

        Kent genelinde yaklaşık 61 bin 130 dekar alanda ekili olan tütünde kırım, dizgi ve kurutma işlemlerinin büyük bölümünü kadınlar yapıyor.

        Yaprakların buruşması nedeniyle sabah ya da akşam saatlerinde yapılan kırım, bu yıl havanın normalin üzerine çıkarak gölgede 35 derece civarında seyretmesi nedeniyle güneş battıktan sonra başlıyor. Kafa lambalarının verdiği ışıkta gece yarısına kadar tarlada tütün kıran kadınlar, sabahın ilk ışıklarıyla bu ürünleri iplere diziyor. Askı veya seralarda kurutmaya bırakılan tütün, daha sonra işleme tesislerinin yolunu tutuyor.

        Atatürk Mahallesi'ndeki tarlalarda tütün kıran Alime Özkaya (47), AA muhabirine hasat sezonunun gelmesiyle yoğun bir çalışma dönemine girdiklerini söyledi.

        Bu yıl aşırı sıcak nedeniyle hasadın daha da zor geçtiğini anlatan Özkaya, "Gündüz saatlerinde tütün kırma imkanımız yok. Tütün gece kırılır. Bu sene aşırı sıcaklardan dolayı daha geç saatlerde kırmak zorunda kalıyoruz. Burada çalışan her kadın para kazanarak ailesine katkıda bulunuyor." diye konuştu.

        Tütün kırımı yapanlardan Nilgün Demir (39) sıcak havada gece çalışmanın daha avantajlı olduğunu ifade etti.

        Mahallede tütün dizimi yapan Yeliz Gündüz (41) sabah gün doğumuyla işe başladıklarını, gelen tütüne göre bazen akşama kadar çalıştıklarını söyledi.

        Tütün yapraklarını iğneyle ipe dizdiklerini, yaklaşık 1,5 metre olan dizgilerden gelen tütün miktarına göre günde 40'a yakın hazırlayabildiklerini ifade eden Gündüz, bu işlemin genelde mahallede gölge yerlerde komşularla birlikte yapıldığını söyledi.

        Birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Gündüz, "Tütünümüzü dizip paramızı alıyoruz. Akşama kadar dizersem ortalama 300-400 lira alıyorum." dedi.

        Bedia Simav (49) tarladan gelen tütünlerin gece yarısı evlerinin önüne bırakıldığını belirterek, "Tütünün geliş şekline göre 20-40 arası diziyoruz. Bitirinceye kadar tütün nasıl gelirse çalışıyoruz. Dizi çok çıkınca çok kazanıyoruz, az çıkınca az. Daha önce eşimle beraber inşaatlarda çalışıyordum. Eşim rahatsızlanınca tütünde çalışmaya başladım. Her kadının çalışması, ekmeğini kazanması gerekiyor." diye konuştu.

        Tütün dizen kadınlardan Gülbeyaz Gündüz de iki aylık süreçte kazandığı parayla evinin yaklaşık 1 yıllık mutfak harcamasını kazanabildiğini söyledi.

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