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        Şarkıcı Hüseyin Kağıt, Uşak'taki Gurbetçi Festivali'nde sevenleriyle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 00:50
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        Şarkıcı Hüseyin Kağıt, Uşak'taki Gurbetçi Festivali'nde sevenleriyle buluştu
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        UŞAK (AA) - Uşak'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Gurbetçi Festivali kapsamında şarkıcı Hüseyin Kağıt sahneye çıktı.

        Kağıt, Uşak Belediyesince Yeşil Karaağaç Mesire Alanı'nda düzenlenen festivalin ikinci gününde sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konserin ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kağıt'a, Uşak tarhanası, Uşak helvası ve Eşme Kilimi hediye etti.

        Çakın, Uşaklıların yaz dönemini eğlenceli geçirmeleri için festivaller düzenlediklerini söyledi.

        Yeşil Karaağaç Mesire Alanı'nın Uşak için önemli bir yer olduğunu belirten Çakın, "Uşak'ta kültür ve sanat etkinlikleri hiçbir zaman bitmeyecek. Her zaman daha güzelini, daha iyisini sizler için yapmaya bundan sonra da devam edeceğimizden emin olabilirsiniz. Bu muhteşem kalabalık 400 bin metrekarelik Yeşil Karaağaç Mesire Alanı'nın dört bir yanına dağılmış durumda. Bütün hemşehrilerimiz, böyle keyifli, güzel bir akşamı bizlerle birlikte geçiriyorlar." dedi.

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